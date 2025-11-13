Partecipazione dei lavoratori con più fondi agli incentivi

Con uno stanziamento di 49 milioni anche nel 2026 verrà garantito un ammontare complessivo di 70 milioni al fondo con gli incentivi fiscali per le aziende che adottano modelli per la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa.

Destinataria di uno degli emendamenti della maggioranza alla Manovra 2026 è la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, ispirata dalla proposta di legge popolare della Cisl, approvata a maggio, che ha avuto il pieno...