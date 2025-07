Passaggio da bonus/somma esente a UD nel conguaglio di fine anno: restituzione del bonus in un’unica soluzione

La domanda Il reddito da lavoro dipendente di Pinco è di 1500 euro al mese per 13 mesi. Da gennaio a novembre del 2025, Pinco ha percepito 1500 euro al mese di reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale). Di conseguenza, il sostituto d’imposta (datore di lavoro Alfa) ha attribuito al dipendente Pinco il bonus/somma netta C4/Legge 207/24 sulla base della proiezione del reddito di lavoro dipendente, che si prevede possa arrivare al di sotto dei 20.000 euro (esempio: 1500 x 13 = 19.500 euro).Si premette che il sostituito non ha comunicato altri redditi/e non ha comunicato la non applicazione del cuneo.Il bonus/somma netta C4/Legge 207/24 è stato attribuito come segue:• 72 euro al mese (1500 x 4,8%);• 72 euro (bonus/somma mensile) x 11 mesi (da gennaio a novembre) = 792 euro (bonus/somma totale C4 per i mesi da gennaio a novembre 2025).A dicembre, Pinco percepisce un premio di 1500 euro, portando il suo reddito complessivo a 21.000 euro. In questo caso, sul conguaglio di fine anno, il bonus/somma C4 (792 euro) deve essere restituito in un’unica soluzione o in 10 rate di pari importo? Inoltre, contemporaneamente, va attribuito la UD del C6 Legge 207/2024?

Nella casistica del quesito, il dipendente Pinco non ha comunicato nulla al sostituto d’imposta (datore di lavoro Alfa), né ha segnalato altre fonti di reddito o richiesto la non applicazione del cuneo fiscale. In tal caso, il sostituto procede con la proiezione del reddito di lavoro dipendente, che risulta essere di 1500 euro al mese per 13 mesi, pari a 19.500 euro. Sulla base di questa proiezione, il sostituto attribuisce il bonus/somma netta C4, ai sensi della Legge 207/24, per i mesi da gennaio...