Patente a punti, decurtazione immediata se si occupano clandestini
A seguito delle modifiche apportate al Decreto Sicurezza (Dl 159/2025) dalla legge di conversione 198/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 301 del 30 dicembre 2025, anche l’occupazione in nero di un clandestino, di un minore in età non lavorativa o di un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro comporta la decurtazione immediata dei punti per le imprese e lavoratori autonomi titolari di patente a crediti.
