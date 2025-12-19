Pensioni, nel 2026 importi di riferimento su dell’1,4%. Primo assegno dal 3 gennaio

Il primo assegno pensionistico del 2026 sarà disponibile il 3 gennaio se pagato tramite Poste Italiane e il 5 gennaio tramite le banche. Lo ha comunicato Inps con la circolare 153/2025 che contiene il calendario dei pagamenti di tutto il prossimo anno e, soprattutto, i nuovi importi in pagamento e di riferimento l’anno prossimo per effetto dell’adeguamento all’inflazione del 2025 (+1,4%).

Per quanto riguarda gli assegni in pagamento, l’incremento sarà pari all’indice inflazionistico per importi (erogati...