Pensioni, il 56% è anticipato: con le Quote 450mila uscite di Marco Rogari

Presentato il rapporto 2022 dell’Inps: spesa per prestazioni a 322 miliardi, operai con cinque anni di speranza di vita in meno dei dirigenti









Il 56,1% dei trattamenti previdenziali erogati dall’Inps è riconducibile a pensioni anticipate o d’anzianità. Che nel 2022 hanno leggermente rallentato la corsa per l’esaurirsi dell’effetto Quota 100, da cui sono sgorgati 432.888 pensionamenti, ai quali se ne sono poi aggiunti, a tutto il 31 maggio di quest’anno, altre 10.563 da Quota 102 e 5.125 da Quota 103 per un totale di 448.573 di nuove uscite. A fotografare l’andamento degli assegni pensionistici destinati a 16,1 milioni di pensionati per ...