Pensioni, in bilico Quota 104. Anticipo variabile e bonus madri di Marco Rogari

Verso lo stop alla formula secca «63+41»: si lavora su penalità o «103» con contributivo. No al ripristino dell'adeguamento alla speranza di vita









Un cantiere nel “cantiere manovra”. È quello del capitolo pensioni su cui anche ieri hanno lavorato i tecnici (e non solo) del governo con nel mirino varie misure. A cominciare da Quota 104. La versione “secca”, che prevederebbe l’uscita anticipata ad almeno 63 anni e 41 di contributi con agganciato un meccanismo di penalizzazioni e incentivi, non sembra convincere il leader della Lega, Matteo Salvini. Questa formula compare anche nelle ultime bozze della legge di bilancio in circolazione, definite però dal ministero dell’Economia inattendibili. Non a caso l’ipotesi di un accantonamento della soluzione ”secca”, nella serata del 26 ottobre, era considerata molto probabile, se non addirittura quasi certa. Tra le varie opzioni sul tavolo quella di una ridefinizione del sistema di penalità e incentivi rendendo più elastico il “dispositivo”, ma anche il ritorno a Quota 103 con un ricalcolo contributivo dell’assegno o rendendo variabile il requisito anagrafico senza toccare la soglia dei 41 anni di anzianità contributiva.

Proprio all’insegna della “variabilità” è stata già ridefinita la misura che, sulla base della prima bozza della manovra, rendeva molto più arduo ai lavoratori interamente “contributivi” (coloro con anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1996 e, quindi, non solo i ”millennials”) l’accesso al canale di pensionamento anticipato (rispetto al limite di vecchiaia) con 64 anni d’età e 20 di contribuzione. La prima ipotesi prevedeva l’innalzamento della soglia obbligatoria per utilizzare questa via di uscita da 2,8 a 3,3 volte l’importo della pensione sociale (pari a circa 503 euro). Con l’ultima versione provvisoria della legge di bilancio materializza però una mezza marcia indietro: la soglia sale ancora ma a 3 volte la pensione sociale, con alcuni ”sconti” per le lavoratrici madri che posizionano l’asticella a 2,8 volte (il livello attuale) in presenza di un figlio e a 2,6 volte la pensione sociale con più figli. Viene poi introdotta una finestra di tre mesi per il pensionamento ed è chiarito che per questo “canale” il trattamento anticipato è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il minimo previsto a legislazione vigente. Sempre per i lavoratori interamente “contributivi” tutto resterebbe invariato, invece, per l’uscita di vecchiaia a 67 anni, con l’eliminazione del il vincolo di 1,5 volte l’importo della pensione sociale.

Tra le altre novità dell’ultima bozza della manovra c’è anche un’altra retromarcia: la rinuncia al ripristino dal 2025 dell’adeguamento automatico all’aspettativa di vita per il canale di pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contribuzione (41 e 10 mesi per le donne), a prescindere dall’età anagrafica. Se questa decisione sarà confermata, l’adeguamento, l’adeguamento tornerà a scattare dal 2027, come previsto attualmente.

Dal “cantiere” in extremis potrebbe uscire anche un segnale sull’irrobustimento delle pensioni più basse: al momento per le “minime” è prevista solo l’indicizzazione obbligata senza alcuna forma di super-rivalutazione, alla quale guarda Fi. Ma non è affatto escluso che un ritocco possa spuntare nel testo finale, atteso la prossima settimana al Senato. In caso contrario, la partita è destinata a riaprirsi durante la navigazione parlamentare della manovra. A confermare indirettamente che ancora ieri più di un intervento sulla previdenza era al centro di limature e aggiustamenti è stato il ministro del Lavoro, Marina Calderone: «Io commento le norme quando ci sono. Nel frattempo, intanto che» la versione definitiva «non c’è, ovviamente ci si lavora».

Molto dipende anche dal bilanciamento delle coperture di una manovra a corto di risorse, che deve anche fare i conti con i costi crescenti del sistema previdenziale. Ieri dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio Inps è emerso che nel 2022 la spesa per trattamenti pensionistici ha raggiunto i 322,23 miliardi, con una crescita del 2,9% sul 2021. Il monitoraggio mette in evidenza come le prestazioni previdenziali erogate dall’ente siano aumentate dello 0,06% arrivando a quota 22,7 milioni, mentre i pensionati sono saliti a 16,1 milioni, con in media 1,4 assegni a testa, e un importo medio del reddito da pensione di 19.976 euro. Ma nel 31,9% dei casi l’assegno è inferiore a mille euro al mese. La rilevazione evidenzia anche come le donne percepiscano un reddito annuale da pensione del 27% più basso rispetto a quello dei pensionati e come la spesa per trattamenti previdenziali sia concentrata per il 50,9% al Nord.