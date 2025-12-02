Pensioni, fissate le aliquote 2026 per la perequazione automatica

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha stabilito i nuovi valori delle percentuali di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni

Più 1,40% la rivalutazione delle pensioni dal prossimo 1° gennaio 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze col decreto del 19 novembre 2025 (in G.U. 277 del 28 novembre 2025) ha stabilito la perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2026 con l'indicazione della rivalutazione provvisoria per l'anno prossimo e quella definitiva per il 2025.

I trattamenti pensionistici dal valore ricompreso entro quattro volte il trattamento minimo (TM) saranno così aumentati dell'intero valore dell'incremento...