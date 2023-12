Pensioni, dai giovani al Tfr: tutte le partite ancora in sospeso

A meno di sorprese dell’ultima ora, con l’emendamento che allenta la stretta su medici, infermieri, dipendenti locali, maestri e ufficiali giudiziari il dossier pensioni della manovra può essere considerato chiuso. Ma, in realtà, il massiccio ricorso a “misure-ponte” lascia in sospeso molte partite chiave per la riorganizzazione del sistema previdenziale, che il governo considera ora un obiettivo di legislatura. A cominciare da quelle sulla tutela pensionistica dei lavoratori interamente contributivi...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi