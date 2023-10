Pensioni, con il contributivo versa in più un iscritto su dieci di Valentina Maglione e Valeria Uva

Più di uno su dieci tra i professionisti che andranno in pensione con il solo sistema contributivo va oltre il minimo dei versamenti previdenziali. In tutto nelle contribuzioni del 2021 l’11,49% degli iscritti alle Casse nate con il Dlgs 103/1996 è riuscito a risparmiare qualcosa in più del minimo richiesto dal proprio ente per incrementare il (magro) assegno pensionistico futuro. Un livello ancora basso per garantirsi una pensione dignitosa ma che è comunque quasi il doppio di quello dei “colleghi” delle altre Casse professionali, che possono ancora “vantare” un meccanismo di calcolo della pensione misto, con alcuni anni di sistema retributivo e altri solo contributivi (si veda Il Sole 24 Ore del 16 ottobre) . Questi infatti si sono fermati complessivamente al 6,6 per cento.

Chi versa di più

Sono otto le categorie professionali raggruppate negli enti “più giovani”. Si tratta di psicologi, biologi, infermieri, periti industriali più le professioni riunite nell’ente pluricategoriale, Epap (geologi, attuari, chimici e fisici, agronomi e forestali).

Al vertice di chi accumula di più sul montante contributivo ci sono gli attuari, una élite di professionisti (103 quelli che esercitano in regime di libera professione) che per esperienza professionale (e forse anche per disponibilità finanziaria) versa in un caso su cinque, qualcosa in più dell’aliquota minima del 10% richiesta da Epap e arriva a una contribuzione aggiuntiva media del 14 per cento. Seguono gli infermieri con il 16 per cento. «Il dato è incoraggiante - commenta il presidente di Enpapi, Luigi Baldini - ma potrebbe anche essere effetto dell’incremento di reddito oltre il 20% dovuto, purtroppo, al Covid». Sulla variabilità dei versamenti pesa anche l’estrema differenza di aliquote minime: qui il primato va ai periti industriali che versano tutti almeno il 18% e arrivano oltre il 22% con le quote aggiuntive medie. Il fisco, poi, non sempre aiuta: chi sceglie il regime forfettario, infatti, perde la piena deducibilità dei contributi.

Le iniziative degli enti

Enpapi ha introdotto dallo scorso anno il meccanismo dei nudge (traducibile come «spinta gentile») varato per primo dalla cassa degli psicologi (Enpap). Al momento della denuncia su redditi e contributi il sistema presenta in automatico la scelta della contribuzione massima e mostra anche l’effetto sulla pensione: sta al professionista ridurre la contribuzione avendo subito presente l’impatto sull’assegno. Risultato: in media i contributi degli psicologi raggiungono il 23% totale. «Abbiamo sfruttato proprio la conoscenza dei meccanismi di scelta psicologica - commenta il presidente di Enpap, Felice Damiano Torricelli - per aiutare i colleghi a fare scelte consapevoli». E aggiunge: «Non bastano gli incontri e le campagne di sensibilizzazione, bisogna intervenire nel momento in cui l’iscritto fa la scelta». Nel 2017, primo anno di «nudge», la quota di chi versa in più è passata dall’1 al 14,3%, per poi assestarsi sul 13,6 quale ultimo dato. «Pesano i redditi bassi di una categoria al femminile all’85% - commenta Torricelli - che spesso svolge anche altre attività».

In aumento anche tra i biologi chi versa alla Cassa un contributo volontario: in base ai dati provvisori sui redditi 2022, l’hanno scelto 1.284 professionisti, oltre il 30% in più dell’anno scorso; e anche l’aliquota media totale è salita al 23% rispetto al 18% riferita ai redditi 2021. «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro avviato nel 2015 – osserva la presidente di Enpab, Tiziana Stallone – per informare i colleghi e far capire che la contribuzione aggiuntiva è una via per incidere sulla pensione. Dall’anno scorso poi l’aliquota totale che si può versare è stata portata al 36%».

Pensioni sotto il minimo

Anche con le integrazioni, però, le pensioni contributive in generale restano molto basse, persino inferiori ai 100 euro mensili. Conta anche la giovane età degli enti: chi va in pensione oggi ha accumulato qui, al massimo, 26 anni di versamenti.