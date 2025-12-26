Pensioni, Italia da record: ha la spesa più alta del mondo

Qui non si tratta di tornare sul luogo del (quasi) delitto, su quel terreno minato della previdenza che pochi giorni fa ha rischiato di far finire a gambe all’aria Governo e maggioranza. Il punto piuttosto è rimettere gli occhi sulle ragioni vere che fanno delle pensioni uno dei dossier più incendiari per la politica, al punto di far arenare una legge di bilancio sullo scoglio di una copertura tecnica riferita peraltro a un futuro piuttosto lontano.

Il motivo è semplice. L’Italia ha oggi la spesa ...