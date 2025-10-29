Pensioni più basse di un quinto a causa della scarsa crescita del Pil
L’andamento del prodotto interno lordo incide sulla rivalutazione del montante contributivo che poi determina l’importo dell’assegno pensionistico
I documenti ufficiali recentemente pubblicati da diverse fonti evidenziano, per il prossimo periodo, un quadro generale caratterizzato da una crescita del Pil (prodotto interno lordo) più contenuta rispetto a quella inizialmente ipotizzata. L’ultimo documento programmatico di finanza pubblica, i rapporti dell’Istat, le analisi del Centro studi di Confindustria convergono verso una evoluzione reale del Pil che dovrebbe attestarsi intorno a valori dello 0,6-0,8% nel corso dei prossimi anni.
I nuovi ...