Pensioni, sale l'ipotesi di esentare i medici totalmente dalla stretta di Marco Rogari

Nessuna stretta per i medici e piena tutela di tutti gli assegni di vecchiaia, con il mantenimento dei tagli solo sulle pensioni di anzianità di dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Si tratta di una delle ultime ipotesi su cui stanno lavorando i tecnici dei ministeri del Lavoro e della Salute, oltre che del Mef, per correggere l’ormai famoso articolo 33 della manovra. Anche se resta ancora l’incognita-coperture. Anche nelle riunioni di ieri non sarebbe stata trovata la quadratura...