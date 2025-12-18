Pensioni, salta il taglio ai riscatti ma restano le finestre allungate
La modifica del Governo al precedente emendamento non piace alla Lega che chiede di cancellare tutto
L’ostacolo previdenziale affanna il cammino già accidentato della manovra in commissione Bilancio al Senato. Per tutta la giornata del 18 dicembre, mentre in un lungo stop and go i lavori proseguivano sulla pioggia di emendamenti ultraleggeri e riformulazioni che accompagnano la legge di Bilancio, tutte le attenzioni sono state rivolte al mini capitolo sulle pensioni, inserito nell’emendamento governativo che fra le altre cose rifinanzia Transizione 4.0, Zes unica del Sud e fondo per il caro materiali...