Pensioni, solo il 6,6 per cento degli iscritti versa più del contributo minimo di Valentina Maglione e Valeria Uva

Previdenza, in pochi integrano i pagamenti per rafforzare l’assegno. Ecco la mappa delle aliquote possibili









Sono ancora pochissimi i professionisti che versano contributi aggiuntivi oltre a quelli minimi richiesti dalla propria Cassa: solo 45mila tra gli oltre 676mila iscritti alle Casse privatizzate nel 1994 lo hanno fatto sui redditi del 2021. Rappresentano appena il 6,6% degli iscritti attivi.

Sono questi i dati raccolti dal Sole 24 Ore del Lunedì in questa prima analisi delle tendenze per l’integrazioni delle pensioni base e forniti dalle Casse del Dlgs 509/1994, che ancora adottano il metodo misto retributivo/contributivo per gli iscritti più anziani. Se si fa eccezione per ragionieri e commercialisti (passati per primi al sistema contributivo), infatti, in nessun’altra categoria, compresi medici e pediatri liberi professionisti, ingegneri e avvocati, si supera il 10% di contributi modulari. E in qualche caso la percentuale è persino vicina allo zero (si veda il grafico a fianco).

Il quadro

A versare di più sono i ragionieri: oltre uno su due tra i 24mila iscritti aggiunge, in media, il 5% in più di contributi all’aliquota base del 15 per cento. Per il presidente di Cnpr, Luigi Pagliuca, questo è il risultato di «un costante rapporto che abbiamo con i nostri iscritti, attraverso gli incontri territoriali, che si tradurrà in un beneficio per i colleghi che hanno deciso di aumentare l’investimento previdenziale per ricevere una pensione più generosa». Anche tra i commercialisti la percentuale è alta e sfiora il 20%, mentre si fermano a quote molto più basse medici di famiglia e pediatri di libera scelta (8,7%), geometri (5,9%), agrotecnici (5,2%), periti agrari (3,2%), veterinari (2,7%), avvocati (2,6%), consulenti del lavoro (1,7%), architetti e ingegneri (0,5%) e farmacisti (0,4%).

La necessità di rafforzare l’assegno pensionistico con versamenti volontari quindi fatica a farsi strada tra i professionisti, nonostante le campagne di sensibilizzazione e i meccanismi di premialità introdotti da alcuni enti. Come Cassa Forense e Inarcassa, ad esempio, che garantiscono un rendimento minimo dell’1,5% dei contributi versati.

Anche Cassa dottori commercialisti ha adottato premialità che da quest’anno saranno rafforzate. Con la delibera appena approvata dai ministeri, infatti, si prevede un incremento del contributo accreditato sul montante individuale crescente in base all’aliquota di contribuzione: +3% per chi versa il minimo del 12%,;fino al 4% con un incremento di 0,2% per ogni punto in più per chi versa dal 12 al 17%; fino al 5%, con un premio di +0,2% per ogni punto in più di aliquota per chi versa dal 17 al 22 per cento. Queste premialità saranno piene per gli iscritti dal 2004, che hanno il solo sistema contributivo. Per Stefano Distilli, presidente della Cassa, il nuovo meccanismo rappresenta «un ulteriore tassello nell’ottica di una maggiore equità intergenerazionale». E aggiunge un esempio: «Agli iscritti dopo il 2004 con redditi fino a 40mila euro e un volume d’affari di 75mila euro per ogni 100 euro di contributo soggettivo la Cassa riconosce sul montante circa 135 euro».

La galassia dei contributi minimi

In virtù dell’autonomia riconosciuta a questi enti, i meccanismi contributivi sono molto diversificati. Per il soggettivo minimo si va dal 10% richiesto ad agrotecnici e periti agrari al 23% dei pediatri. Senza contare, poi, che gli enti hanno una quota minima (a prescindere dal reddito) e dei tetti di reddito massimi su cui applicare le aliquote. Eppure anche chi deve versare meno non è tra chi più integra. Ad esempio, tra gli oltre 21mila consulenti del lavoro chiamati a versare il 12% , solo 501 (soprattutto tra chi ha redditi alti) hanno scelto di aggiungere quote volontarie.

I versamenti aggiuntivi

Altrettanto diversificata è la disciplina dei versamenti modulari oltre il minimo. Anche qui cambiano le aliquote e i tetti di contribuzione. Ad esempio, i commercialisti possono versare anche il 100% del reddito, mentre ai consulenti del lavoro Enpacl dà la possibilità di devolvere importi da 500 euro e multipli, senza limiti di reddito. Limiti che tornano per geometri e avvocati , in proporzione al reddito. Il sistema degli avvocati, poi, dovrebbe cambiare dal 2024, dopo l’approvazione ministeriale, con un graduale passaggio dal retributivo al contributivo. Cassa Forense ha anche proposto un aumento dell’aliquota massima del contributo aggiuntivo.

L’ente previdenziale dei farmacisti (Enpaf), poi, ha un sistema a contribuzione fissa, forfettaria (come i notai) e stabilita annualmente (4.541 euro nel 2021), con ogni iscritto che può decidere di versare volontariamente un contributo doppio o triplo.

Le possibili motivazioni

A pesare sullo scarso appeal del contributo volontario sono diversi fattori. In primo luogo quello reddituale: non arriva a 36mila euro (35.989) infatti secondo il rapporto Adepp il reddito medio 2021 dei professionisti ordinistici. «La contribuzione modulare è più vantaggiosa per chi ha redditi elevati – osserva il presidente di Cassa Forense, Valter Militi – perché versando di più la rendita futura sarà maggiore. Chi ha redditi contenuti non vede la convenienza. Inoltre, per far lievitare la rendita occorre versare con continuità per un periodo di tempo abbastanza lungo: è uno strumento molto importante per i giovani», che però sono anche quelli con i redditi più bassi.

Gioca invece a favore del contributo aggiuntivo il regime fiscale, perché, a differenza dei lavoratori dipendenti, le somme versate sono interamente deducibili. Ma non per tutti: «Questa deducibilità – rileva il presidente di Inarcassa, Giuseppe Santoro – non vige nei regimi forfettari. È una contraddizione: mentre si esortano i giovani ad accantonare per la previdenza, non si consente la deducibilità del contributo volontario come quella del riscatto degli anni di laurea».

Infine, non si può escludere che i professionisti possano costruirsi la pensione integrativa con formule diverse senza passare dalla propria Cassa. Anzi, per qualcuno potrebbe essere una necessità. Gli importi medi degli assegni, infatti, sono bassi. Qualche esempio? La pensione di anzianità degli avvocati nel 2022 è in media di 37.494 euro, 40mila quella di vecchiaia. Va peggio agli architetti: 19.617 euro l’assegno medio del 2022.