Pensioni, tagli e nuovi tetti: medici pronti allo sciopero di Marco Rogari

Link utili Aumentano i paletti per limitare gli anticipi pensionistici

Non esclusi i tempi supplementari in Parlamento sulla stretta su dipendenti enti locali, maestri e «sanitari». Nodo assegni minimi









Almeno su una parte del capitolo pensioni della manovra si annunciano i tempi supplementari in Parlamento. Nonostante l’accordo raggiunto nella maggioranza sul freno agli emendamenti, sono destinate a finire nel mirino delle opposizioni le ”minime”, con la richiesta di un irrobustimento dell’assegno in aggiunte alla prevista rivalutazione “obbligata”, e, soprattutto, la stretta alla quota retributiva per anzianità inferiori a 15 anni di una fetta degli “statali”: dipendenti degli enti locali, maestri , ufficiali giudiziari e”sanitari”. I tagli, secondo uno studio della Cgil, riguarderebbero a regime circa 700mila persone e oscillerebbero da oltre 4.320 euro l’anno nel caso di una retribuzione lorda di 30mila euro a quasi 7.390 euro con un stipendio lordo di 50mila euro. Per questo motivo i sindacati dei medici e degli anestesisti minacciano lo sciopero sostenendo che la «misura è colma», anche perché si toccano i diritti acquisiti e di fatto si favorisce un pericoloso esodo dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale. La questione sarebbe stata sollevata da Forza Italia anche nel corso del vertice di maggioranza di ieri a palazzo Chigi, ma l’orientamento sarebbe stato di affrontare questo nodo in un secondo momento.

Il maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri, l’Anaao-Assomed, e il sindacato Cimo-Fesmed chiedono però risposte immediate con il ritiro della misura perché la definiscono un «inaccettabile attacco ai diritti acquisiti: si riducono le aliquote di rendimento dei contributi versati prima del 1996 colpendo quasi il 50% del personale attualmente in servizio con una perdita stimabile tra il 5% e il 25% dell’assegno pensionistico annuale, da moltiplicare per l’aspettativa di vita media». Il sindacato degli anestesisti, Aaroi-Emac, fa poi sapere che si stima per il sistema ospedaliero pubblico una «perdita istantanea di oltre un migliaio di anestesisti rianimatori e di medici di pronto soccorso assunti con contratto nazionale di lavoro (circa il 7% complessivo dei professionisti di questi due settori che oggi lavorano come pubblici dipendenti), e la perdita successiva di un altro 2% all’anno da qui a venire per altri 15 anni (quelli che più o meno restano all’esaurimento dei medici pensionandi con il “sistema misto”)». All’attacco anche Cgil e Uil. La stessa Cgil è critica sul capitolo previdenza della manovra.

Ma, a meno di un restyling in extremis, il testo della legge di bilancio che sarà esaminata dal Senato dovrebbe confermare questo giro di vite per poi magari lasciare aperto lo spazio a correzioni in corsa. Ad essere sicuramente confermate sono le altre misure già annunciate: da Quota 103, con il ricalcolo contributivo e il tetto all’importo del trattamento, all’innalzamento dei requisiti anagrafici per Ape sociale (a 63,5 mesi) e Opzione donna (a 61 anni, con sconti alle lavoratrici madri di 12 mesi in presenza di un figlio e di 24 mesi con più figli) e al riscatto fino a un massimo di 5 anni dei cosiddetti lavoratori interamente “contributivi”.

Le modifiche apportate negli ultimi giorni all’impostazione originaria della manovra, soprattutto per effetto del pressing della Lega, non intaccano la strategia decisa dal governo per rendere più arduo l’accesso a tutti i canali di uscita anticipata. A cominciare dal post-Quota 103. Che, se nel 2024 non vedrà materializzarsi Quota 104 come era stato ipotizzato al momento del varo della manovra da parte del Consiglio die ministri, sarà comunque caratterizzato da forti penalizzazioni all’attuale via d’uscita con 62 anni d’età e 41 di contribuzione. Oltre al ricalcolo contributivo dell’assegno (il sistema non sarà più”misto”) viene fissato un tetto all’importo dell’assegno fino al raggiungimento del requisito di vecchiaia dei 67 anni: il limite d’importo massimo sarà di 4 volte il minimo e, quindi, nel 2024 di circa 2.272 euro. È poi prevista un’estensione delle cosiddette finestre mobili, ovvero del periodo di attesa per l’erogazione del primo rateo pensionistico una volta maturati i requisiti, che si allungano a 7 mesi per il lavoratori privati e a 9 mesi per quelli pubblici.

Per i lavoratori interamente contributivi, quelli che al 31 dicembre 1995 risultano privi di anzianità “assicurativa”, cambia anche il”tetto” collegato all’utilizzo della via di pensionamento anticipato con 64 anni d’età e 20 di versamenti. La soglia dal 2024 salirà a 3 volte l’assegno sociale (e quindi a circa 1,521 euro lordi al mese, al netto della rivalutazione prevista per il prossimo anno), ma non per le lavoratrici con prole. Che vedranno scendere il ”tetto” a 2,8 volte la pensione sociale con un figlio e 2,6 volte in presenza di più figli (circa 1.318 euro lordi mensili). L’assegno non potrà comunque superare le cinque volte il minimo Inps fino al raggiungimento del requisito di”vecchiaia” dei 67 anni.

Per questo “canale” la legge di bilancio introduce anche una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti oltre all’adeguamento del requisito contributivo (20 anni) alla speranza di vita. Sempre i “contributivi” puri vedranno però facilitato l’accesso al pensionamento di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione: dal prossimo si potrà andare in pensione se il trattamento maturato sarà pari alla pensione sociale e non più superiore di almeno 1,5 volte. Nulla cambia per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori interamente contributivi con 71 anni d’età e almeno 5 anni di versamenti a prescindere dell’importo del trattamento.

La manovra prevede anche il ripristino dal 2025 dell’adeguamento automatico per le uscite anticipate con 42 anni di età a 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici), a prescindere dall’età anagrafica.