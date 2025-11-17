Per il cambiamento di sede vanno provate le ragioni tecniche e produttive
Il datore di lavoro ha un’ampia discrezionalità nel decidere unilateralmente i trasferimenti individuali, purché avvengano da un’unità produttiva a un’altra nell’ambito della stessa azienda e che siano motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Questo presupposto non è invece necessario nel caso di trasferimento nell’ambito della stessa unità produttiva.
La contrattazione collettiva può dettare condizioni di legittimità del trasferimento, con riferimento alla generalità dei...
Cambio appalto, il committente può «sostituire» i lavoratori scioperanti
di Giada Benincasa