Per i certificati di malattia sarà valida anche la televisita
Lo prevede la legge 182/2025 che entrerà in vigore il 18 dicembre. Ma per l’attuazione serve un accordo in Conferenza Stato-Regioni
L’articolo 58 della legge 182/2025, che entrerà in vigore il 18 dicembre, introduce una novità per il rilascio del certificato per l’assenza del lavoratore dovuta alla malattia: il medico di famiglia potrà, diversamente a quanto avviene oggi, rilasciarlo anche a distanza tramite una televisita.
La norma equipara la certificazione effettuata da remoto, attraverso la telemedicina, a quella tradizionale in presenza. «Quando accadrà? Non immediatamente», precisa la Federazione Italiana dei Medici di Medicina...