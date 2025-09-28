Per farsi trovare è utile rivendicare online il profilo dello studio

In un contesto in cui la presenza online è sempre più determinante per il successo di un’attività, Google Business Profile (prima noto come Google My Business) è uno strumento essenziale anche per i professionisti e gli studi che vogliono farsi trovare.

La piattaforma di Google consente infatti di creare e aggiornare la scheda che appare nei risultati di ricerca (e su Google Maps) con informazioni quali indirizzo, recapiti, orari di apertura, sito web, recensioni, fotografie e aggiornamenti: una vera...