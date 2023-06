Per l’estate attesi 1,4 milioni di nuovi posti Corrono le assunzioni stabili, +12mila sull’anno di Claudio Tucci









Previsioni occupazionali positive per l’estate, ormai alle porte. A giugno sono circa 568mila le assunzioni previste dal mondo produttivo, quasi 9mila in più nel confronto con giugno 2022 (+1,5%), e oltre 101mila in più a livello congiunturale (rispetto a maggio 2023, +21,7%). Le aspettative per il periodo sono confortanti: nei prossimi tre mesi, vale a dire da giugno ad agosto, sono previsti quasi 1,4 milioni di ingressi, 37mila in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (+2,8%). Turismo...