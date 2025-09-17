La mancata rivalutazione costa un anno di pensione
La stima di Itinerari Previdenziali e Cida sugli effetti di trent’anni di tagli ai trattamenti pensionistici
In trent’anni per la mancata rivalutazione i pensionati hanno perso un anno di assegno. Con una proiezione al futuro, per i trattamenti sopra i 2.500 euro lordi (meno di 2mila euro il netto) la perdita creata dalla rivalutazione ridotta per i prossimi 10 anni ammonta a 13mila euro, valore destinato a salire con l’aumentare dell’assegno pensionistico, per arrivare a 115mila euro per le pensioni oltre i 10mila euro lordi (6mila circa il netto). Sono coinvolti oltre 3,5 milioni di pensionati, poco più...