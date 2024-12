Percettori di Naspi e Dis-Coll, le attività sul Siisl

Due sono le date cruciali per la piattaforma Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa che consente l’attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl).

La prima, in ordine di tempo, è stata quella del 24 novembre 2024, a partire dalla quale i percettori delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll sono iscritti d’ufficio sulla piattaforma, per il tramite dell’Inps, in ossequio...