Percettori Rdc, la Commissione europea autorizza l’esonero 2023 di Alice Chinnici

Link utili Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 Decisione

Per la fruizione dell’agevolazione si attendono le istruzioni dell’Inps

Con la decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final la Commissione europea ha approvato l’aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza – notificato dall’Italia in data 11 ottobre 2023 - nell’ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione contro l’Ucraina da parte della Russia (cd. Temporary crisis and transition framework).

La misura, introdotta dal comma 294 e seguenti della legge 197/2022 al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, prevede - per un periodo massimo di dodici mesi - un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e - per espressa previsione normativa - non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico.

Poiché il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione europea il 9 marzo 2023, andranno rispettati i massimali indicati dallo stesso. In particolare, sulla base di quanto sancito dalla sezione 2.1, “Aiuti di importo limitato” la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Inoltre, quale diretta conseguenza dell’applicazione delle regole del Temporary crisis and transition framework, restano escluse dalla platea dei beneficiari ammessi a godere dell’agevolazione in commento le imprese operanti nel settore finanziario.

Lo sgravio contributivo è alternativo all’esonero per assunzioni di percettori di Rdc già introdotto dall’articolo 8 del decreto legge 4/2019, pertanto i datori di lavoro che assumono i percettori di Rdc potranno, dunque, scegliere tra i due diversi benefici attualmente in vigore.

Per la concreta applicazione dell’esonero occorre attendere le istruzioni operative che saranno rese note dall’Istituto previdenziale con i consueti atti di prassi amministrativa.