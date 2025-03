Permessi studio per lavoratore con Ccnl Industria metalmeccanica

La domanda Una dipendente di azienda che applica il Ccnl Industria Metalmeccanica è iscritta ad un corso di laurea triennale telematica che rientra nella categoria D) della tabella di cui all’art. 8 del contratto. Le 150 ore triennali si possono chiedere anche per la preparazione degli esami o solo per la fattiva partecipazione ai corsi e a condizione che le ore richieste siano debitamente certificate dall’Università? Dalla lettera del citato art. 8 si ritiene che le 150 ore si possano chiedere solo per la partecipazione al corso; per il giorno della prova di esame è previsto un permesso a parte. Così sembra esprimersi anche la Circolare di Federmeccanica del 24 maggio 2017, nel capitolo Istruzione terziaria e Modalità di richiesta permessi. E’ corretto?

Analizzando il testo contrattuale e la circolare di Federmeccanica si ritiene che l’interpretazione del lettore sia corretta. Riguardo il percorso di studi in analisi, il c.c.n.l. metalmeccanica industria prevede quanto segue. A far data dall’1/1/2017 sarà determinato, all’inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per te e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data...