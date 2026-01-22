Permesso per attesa occupazione valido per bonus asilo nido e Auu
Inps recepisce le sentenze di merito modificando le sue disposizioni, in attesa delle decisioni della Cassazione
L’assegno unico e universale e il bonus asilo nido verranno erogati anche ai richiedenti stranieri in possesso di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con la possibilità, però, che tali somme debbano essere successivamente restituite all’Inps.
Nella circolare 60/2025, Inps ha elencato i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini extra Ue che costituiscono valido requisito per richiedere il bonus asilo nido. Elenco che non include il permesso per attesa occupazione. In modo analogo, nella...
