Personale della riscossione, adeguato il Fondo di Solidarietà

Con il DM 14 settembre 2023 viene modificato il DM 95439 del 18 aprile 2016, già modificato dal DM 8 giugno 2022 in considerazione degli accordi del 29 dicembre 2022 e del 4 aprile 2023, istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Finalità e destinatari del fondo

Diversi sono gli scopi che il fondo di solidarietà si prefigge:

- assicurare ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause di cui al Dlgs 148/2015;

- attuare nei confronti degli stessi lavoratori azioni che favoriscano il rinnovamento professionale e il sostegno all’occupazione.

Posso accedere alle prestazioni del fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica dipendenti dell’ente pubblico “Agenzia delle Entrate-Riscossione” e di altre società cui sono stati trasferiti rami d’azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali.

Prestazioni ordinarie e straordinarie del fondo

Il fondo contribuisce, in via ordinaria, a finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e trattamenti in favore di lavoratori interessati da riduzioni d’orario o in stato di temporanea sospensione dell’attività lavorativa. L’assegno di integrazione salariale viene calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di:

- euro 1.208,83 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.225,74;

- euro 1.393,33 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.225,74 ed euro 3.518,34;

- euro 1.760,23 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.518,34.

In via straordinaria il fondo si occupa di erogare assegni per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a beneficiarne nel quadro dei processi di agevolazione dell’esodo.

Finanziamento

Le prestazioni e interventi ordinari del fondo sono finanziati da:

- un contributo ordinario mensile dello 0,30 per cento (due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) calcolato sull’imponibile previdenziale;

- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in misura pari all’1,50 per cento, calcolato sulla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Le prestazioni straordinarie sono finanziate invece da una contribuzione straordinaria a carico del datore di lavoro in misura corrispondente al fabbisogno di copertura.