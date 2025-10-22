ApprofondimentoRapporti di lavoro

Piano strategico per il mercato del lavoro italiano: analisi delle sfide e proposte operative

di Vincenzo Silvestri - Presidente Fondazione Consulenti per il lavoro

La risposta strategica alle sfide demografiche e di competenze non può che risiedere in un robusto e coordinato sistema di politiche attive e di inclusione sociale

Il mercato del lavoro italiano presenta oggi uno scenario complesso e apparentemente paradossale. Se da un lato i dati sull'occupazione registrano una tendenza positiva, dall'altro emergono criticità strutturali che ne limitano il potenziale di sviluppo e di equità. Comprendere queste contraddizioni è il primo passo strategico per formulare interventi capaci di generare un impatto reale e duraturo, trasformando le sfide attuali in opportunità di crescita.

Argomenti

I punti chiave

  1. Analisi delle sfide strutturali: i fattori critici del mismatch
  2. L'inverno demografico e la contrazione della forza lavoro
  3. Il deficit di competenze: analfabetismo funzionale e divario formativo
  4. La strategia d'intervento: le politiche attive come antidoto
  5. Pilastri operativi per la riforma del mercato del lavoro
  6. Il ruolo centrale del SIISL: verso una regia nazionale
  7. Riformare la formazione: efficacia e adesione alle esigenze aziendali
  8. La sinergia pubblico-privato: la lezione del Programma GOL
  9. Conclusione: un bivio strategico e un appello all'azione

