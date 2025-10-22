Piano strategico per il mercato del lavoro italiano: analisi delle sfide e proposte operative

La risposta strategica alle sfide demografiche e di competenze non può che risiedere in un robusto e coordinato sistema di politiche attive e di inclusione sociale
Il mercato del lavoro italiano presenta oggi uno scenario complesso e apparentemente paradossale. Se da un lato i dati sull'occupazione registrano una tendenza positiva, dall'altro emergono criticità strutturali che ne limitano il potenziale di sviluppo e di equità. Comprendere queste contraddizioni è il primo passo strategico per formulare interventi capaci di generare un impatto reale e duraturo, trasformando le sfide attuali in opportunità di crescita.
L'analisi rivela che i buoni dati occupazionali...
Argomenti
I punti chiave
- Analisi delle sfide strutturali: i fattori critici del mismatch
- L'inverno demografico e la contrazione della forza lavoro
- Il deficit di competenze: analfabetismo funzionale e divario formativo
- La strategia d'intervento: le politiche attive come antidoto
- Pilastri operativi per la riforma del mercato del lavoro
- Il ruolo centrale del SIISL: verso una regia nazionale
- Riformare la formazione: efficacia e adesione alle esigenze aziendali
- La sinergia pubblico-privato: la lezione del Programma GOL
- Conclusione: un bivio strategico e un appello all'azione
Il nuovo ecosistema normativo dell'intelligenza artificiale
a cura Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners
L'AI nei luoghi di lavoro, gli obblighi per le imprese
a cura di Area Innovazione e AI –StanchiStudioLegale & Partners
Il governo dell'intelligenza artificiale in azienda
a cura di Area Innovazione e AI – StanchiStudioLegale & Partners