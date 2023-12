Piattaforma Omnia Is, arriva l’alert per l’invio di Uniemens e Unicig41

L’Inps, con il messaggio 4496 del 15 dicembre 2023, ha reso noto che è stata nuovamente implementata la piattaforma unica delle prestazioni di integrazione salariale Omnia Is, mettendo a disposizione dei datori di lavoro il servizio che consente di avvisarli all’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi Uniemens e Unicig41, contenenti rispettivamente i dati per conguagliare le prestazioni di integrazione salariale anticipate ai lavoratori e i dati necessari all’istituto previdenziale...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi