Piattaforme digitali, arriva la presunzione di lavoro dipendente

Saranno più tutelati i lavoratori delle piattaforme digitali in Europa. Parlamento e Consiglio hanno trovato nella notte tra martedì e mercoledì un accordo su una nuova direttiva dedicata a un settore professionale in forte crescita. In buona sostanza, il testo prevede di considerare dipendenti a pieno titolo coloro che finora sono stati ritenuti liberi professionisti, in modo da rafforzare la loro protezione previdenziale. Per la prima volta, viene regolamentato l’uso degli algoritmi.

