Pignorabilità prestazioni non pensionistiche: l’Inps chiarisce gli aspetti fiscali
Per pagamenti oltre 5mila euro da verificare l’esistenza di eventuali inadempienze del beneficiario per un ammontare almeno pari a tale importo
Tra le indicazioni contenute nella circolare Inps 130/2025 del 30 settembre, in materia di pignorabilità e trattenute sulle prestazioni non pensionistiche, meritano attenzione alcune indicazioni di dettaglio su questioni specifiche che interessano l’agenzia delle Entrate e comunque gli aspetti fiscali.
Verifiche ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973
Quando l’Inps esegue l’ordinanza di assegnazione...