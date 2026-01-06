Più aziende obbligate a conferire il Tfr al Fondo di tesoreria
Già ora adempimento esteso a chi ha almeno 60 dipendenti e dal 2032 la soglia scenderà a 40
Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che hanno raggiunto o raggiungeranno la soglia media dei 60 dipendenti sono tenuti a versare all’Inps il Tfr dei dipendenti che non lo hanno destinato alla previdenza complementare. La soglia dei 60 dipendenti si applicherà per il biennio 2026 e 2027, per poi ritornare a quella ordinaria dei 50 dipendenti valida fino al 2031, in quanto dal 2032 la soglia si ridurrà definitivamente a 40, computati in base alla media annuale dei lavoratori in forza nell...