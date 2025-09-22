Più tutele per i malati oncologici per conciliare cura e occupazione
La legge 106 del 18 luglio introduce un congedo fino a 24 mesi complessivi. Tra le novità, smart working prioritario e dieci ore annue retribuite per le visite
Nuove tutele per i lavoratori affetti da patologie oncologiche: una platea molto ampia di persone che si trovano nella difficile condizione di dover far convivere le cure mediche con la necessità di tutelare il proprio posto di lavoro. Persone che hanno già alcune tutele significative ma che vedono rafforzato il complesso di regole a loro destinate, grazie alla legge n. 106 del 18 luglio 2025, che ha come oggetto proprio il rafforzamento delle garanzie per i lavoratori colpiti da malattie oncologiche...
Correlati
Legge