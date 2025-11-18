SpecialiIl Punto

Politica retributiva: gli strumenti di riduzione del costo del lavoro

a cura del team Studio Necchio

L'importanza dei contratti leader e della contrattazione di secondo livello

Al fine di determinare il costo del lavoro, diventa fondamentale l'individuazione del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro. Tale scelta ha una rilevanza strategica non solo con riferimento alla disciplina da applicare ai singoli rapporti di lavoro in merito ai diversi istituti previsti dalla normativa, ma anche per ciò che concerne il trattamento economico riconosciuto ai lavoratori. Per trattamento economico non ci si riferisce esclusivamente alla retribuzione minima garantita...

I punti chiave

  1. L'importanza dei contratti leader
  2. L'importanza della contrattazione di secondo livello: i contratti collettivi aziendali

