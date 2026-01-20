Politiche attive per i malati oncologici

Chi ha avuto una patologia oncologica potrà accedere a misure di politica attiva per favorire il suo reinserimento lavorativo o migliorare la permanenza nel posto di lavoro che già ha. Infatti, con l’adozione del decreto 4/2026 del ministro del Lavoro di concerto con quello della Salute, queste persone sono assimilate ai soggetti in condizione di fragilità e quindi possono beneficiare di:

politiche attive del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), in particolare al “percorso 4, lavoro e inclusione”;

assegno di inclusione (che prevede un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa) o supporto per la formazione e il lavoro, rivolto alle persone occupabili che non hanno i requisiti previsti per l’assegno di inclusione;

fondo nuove competenze, in via indiretta, in quanto tale fondo eroga contributi finanziari ai datori di lavoro a fronte di accordi collettivi che prevedono percorsi di sviluppo delle competenze dei dipendenti.

Inoltre queste persone hanno diritto a che il datore di lavoro adotti accomodamenti ragionevoli per un impiego...