Poste italiane, sottoscritto l’accordo per il premio di risultato 2023 - 2024 di Luca Vichi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Lo scorso 1° agosto tra Poste Italiane Spa, Slc–Cgil, Slp–Cisl, Uilposte, Failp–Cisal, Confsal Comunicazioni e Fnc Ugl–Comunicazioni, in considerazione del fatto che il previgente accordo era scaduto in data 31 dicembre 2022, è stato sottoscritto il verbale di accordo in materia di premio di risultato per il periodo 1° gennaio 2023-31 dicembre 2024.

Determinazione ed erogazione del premio

L'erogazione del premio avviene al raggiungimento degli obiettivi definiti nel nuovo accordo, che risultano differenziati...