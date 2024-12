Preaccordo in vista del rinnovo contrattuale per le scuole Fism

Porre in essere strumenti di tutela salariale per il personale e istituti normativi volti a garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico. Sono queste le ragioni che hanno portato Fism, Flc-Cgil, Cisl Scuola e Snals - Conf.S.A.L. a sottoscrivere in data 26 novembre 2024 un verbale di preaccordo in attesa del rinnovo del previgente c.c.n.l. Scuole private materne Fism.

Welfare contrattuale

I lavoratori hanno diritto a strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro...