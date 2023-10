Precisazioni Inps sulle prestazioni integrative del Fondo Trasporto Aereo di Gianfranco Nobis

L’ Inps, con circolare 87 del 17 ottobre 2023, interviene al fine di precisare le modalità di determinazione delle prestazioni integrative previste dal Decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, istitutivo del Fondo di Solidarietà per il personale del trasporto aereo ed aeroportuale.

Nel merito, l’articolo 5 del sopracitato decreto, nel definire le prestazioni integrative a carico del Fondo, specifica che il trattamento complessivamente spettante sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse percepite dall’interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

In riferimento all’individuazione del periodo dei 12 mesi antecedenti la prestazione viene chiarito che, al fine di evitare decurtazioni del beneficio spettante al lavoratore, anche in considerazione della particolarità del settore, tale periodo possa essere “mobile”. La precisazione fornita consente quindi di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino all’individuazione di 12 retribuzioni mensili utili.

Ne consegue che, nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti utili richiesti dal regolamento del Fondo, avendo cura di effettuare un proporzionamento in base ai mesi effettivamente lavorati solo in caso di personale assunto durante il periodo di osservazione.

Viene poi confermato che le imprese del settore (codice autorizzazione 4P) dovranno valorizzare l’elemento “ImportoAnnoMeseRif” indicando il valore zero in caso di mensilità interamente non lavorate, oppure, in caso di mese parzialmente lavorato, bisognerà indicare la retribuzione rapportata in base ai giorni di prestazione (Inps, circolare 61/2022).

Viene poi confermato che, ai fini della presentazione di richieste di prestazioni integrative a carico del Fondo, le imprese non sono più tenute a indicare per ciascun lavoratore la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo.