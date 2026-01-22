Premi Inail, l'autoliquidazione 2025/2026
Il vademecum per i datori di lavoro
Entro il 16 febbraio 2026 deve essere effettuato il versamento dei premi assicurativi che scaturiscono dall'operazione di autoliquidazione, regolazione 2025 e rata 2026. Entro il successivo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio, nel 2026, cade di sabato) dovrà essere presentata all'INAIL la dichiarazione telematica delle retribuzioni 2025, comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani.