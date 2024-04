Premi Inail sulle retribuzioni effettive per i co.co.co inviati in paesi Extra Ue

L’Inail, con la circolare 10/2024 del 16 aprile, ha precisato che il calcolo dei premi sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori subordinati inviati in Paesi extra Ue non vale anche per i co.co.co, nei cui confronti la determinazione di quanto versare deve avvenire sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale. La precisazione Inail fa seguito al Dm 6 marzo 2024 che ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti...

