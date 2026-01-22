Premi di risultato: l’importo sale di 120 euro

Sono 9.114 i contratti di produttività attivi al 15 gennaio, di cui l’88% di tipo aziendale (8.073) mentre 1.041 sono contratti territoriali. Il numero di lavoratori beneficiari indicato è pari a 2.653.251, di cui 2.067.652 riferiti a contratti aziendali e 585.599 a contratti territoriali. Il valore annuo medio del premio è di 1.712,78 euro lordi annui - si tratta di 107 euro in più rispetto alla media rilevata nella precedente rilevazione al 15 dicembre 2025-, di cui 1.790,29 euro riferiti a contratti...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi