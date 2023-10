Prepensionamento giornalisti, requisito della permanenza in Cigs meno rigido di Mauro Pizzin

Via libera anche se a ieri siano stati posti in Cassa un giorno al mese per almeno tre mesi o non possano completare 90 giorni di permanenza in Cigs

SEDE DELL' INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA









Maglie meno strette, da parte dell’Inps, sul requisito di permanenza in Cigs necessaria ai fini del prepensionamento dei giornalisti con almeno 62 anni di età e 25 anni e 5 mesi di contributi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto disposto dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416/1981.

Con il messaggio 3595/2023 l’Istituito ha chiarito che in deroga al requisito di permanenza in Cigs per almeno 90 giorni, anche non continuativi, nell’arco del periodo autorizzato, il prepensionamento può essere comunque riconosciuto a favore di quei giornalisti che alla data di ieri siano almeno stati posti in Cigs per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino e abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in cassa straordinaria per almeno 90 giorni, oppure, ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in Cigs, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.

In presenza delle condizioni sopra indicate, l’Inps riesaminerà le domande di prepensionamento respinte per carenza del requisito in questione. In tutti gli altri casi, invece, per accedere al trattamento pensionistico in esame, dovrà essere verificata la sussistenza del requisito della permanenza in Cigs per almeno 90 giorni.

Nel messaggio l’Istituto ha ricordato anche che una delle condizioni richieste per accedere al prepensionamento è quella di essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del Dlgs 148/2015 (“riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”). Restano escluse, invece, le ipotesi di Cigs determinata dalle causali di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo (rispettivamente, “crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” e “contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c)”).