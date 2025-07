La prescrizione dei crediti di lavoro ritorna in costanza di rapporto

Per i crediti retributivi dei lavoratori si profila un ritorno al passato, con una norma che darà maggiori certezze ma sta già sollevando molte polemiche. Se sarà approvato l’emendamento della maggioranza al Dl 92/2025, attualmente all’esame del Parlamento, la prescrizione tornerà a decorrere anche in costanza di rapporto di lavoro, come accadeva prima del cambio giurisprudenziale degli ultimi anni. Una svolta rilevante, che sarebbe salutata con favore dalle imprese per la maggiore chiarezza sui ...

