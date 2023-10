Prestazione lavoro autonomo occasionale

Un prestatore di lavoro autonomo occasionale che presta attività per un corrispettivo superiore ai 5000 euro per conto di un soggetto privato (quindi senza partita IVA, non imprenditore o professionista) deve versare i contributi INPS alla gestione separata per l’eccedenza. Degli adempimenti (F24 e UNIEMENS) si fa carico il committente o il lavoratore? Con che modalità?









L’art. 44, comma 2, del decreto legge n. 269/2003 dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale […] sono iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”. La stessa norma nel successivo periodo prevede che in tal caso, in merito al versamento dei contributi dell’importo che eccede la fascia di esenzione di € 5.000, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata. Pertanto, come confermato anche dalla circolare dell’Inps n. 103/2004, spetterà al committente o ai committenti interessati adempiere all’obbligo di versamento di tali contributi e alla relativa denuncia. Nello specifico il committente: - effettuerà la denuncia mensile in via telematica all’Inps entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento; - verserà il contributo dovuto, comprensivo della quota a proprio carico (2/3) e della quota a carico del lavoratore (1/3) tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.