Prestazioni occasionali in agricoltura, disco verde fino al 31 dicembre
Prorogato per tutto il 2025 il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Lo prevede l’articolo 23 della legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre prossimo
Prorogato per tutto il 2025 il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura. Lo prevede l’articolo 23 della legge 182/2025, in vigore dal 18 dicembre prossimo. L’istituto, introdotto dalla legge di bilancio 2023 in via temporanea per gli anni 2023-2024, ha rappresentato una sorta di deroga alla regola generale stabilita dalla stessa legge di bilancio del divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale (CPO) in agricoltura, introducendo nel nostro ordinamento una inedita prestazione...
