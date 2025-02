Prestazioni pensionistiche collegate al reddito: la Cassazione chiarisce le modalità di calcolo

La Sezione Lavoro della Cassazione, con sentenze 4290 e 4291 del 2025, nel solco di un’interpretazione risalente ma conforme, chiarisce le modalità con cui devono calcolarsi e applicarsi i limiti reddituali nella verifica del diritto alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito.

In particolare, nei casi sottoposti all’attenzione della Corte, l’Inps aveva evidenziato un’indebita erogazione delle prestazioni di invalidità civile per il superamento dei limiti reddituali, per il cumulo di vari...