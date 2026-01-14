Previdenza complementare e Tfr: le novità dalla legge di bilancio 2026

La legge di bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla normativa riguardante la deducibilità dei contributi e il versamento del Tfr al fondo di tesoreria.
La legge di bilancio 2026 (art. 1, cc. 201-205, L. 199/2025) è intervenuta in materia di previdenza complementare, in particolare:
- modifica, aumentandolo, il limite di deducibilità dei contributi che si versano ai fondi di previdenza;
- modifica la soglia dimensionale aziendale che obbliga il versamento del TFR che rimane in azienda al fondo tesoreria INPS;
- modifica le regole riguardanti la tempistica per il conferimento, esplicito o tacito, del TFR al fondo di previdenza complementare;
- modifica la gestione delle prestazioni.
Le disposizioni riguardanti le predette materie si possono prestare a diverse interpretazioni e, inoltre, contengono passaggi contrastanti. Pertanto necessiteranno di interventi da parte degli Enti interessati o da parte del legislatore.
Disposizioni in materia di contribuzione alla previdenza complementare (Commi 201 e 202)
Il provvedimento modifica, con decorrenza dal periodo d'imposta 2026 (contrasta però con il comma 202, che prevede la decorrenza delle...
