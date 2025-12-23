Procedura disciplinare e documentazione dell'addebito

Procedura disciplinare – documentazione dell'addebito – esibizione al lavoratore – obbligo – insussistenza contestazione disciplinare – dettaglio dei fatti – necessità – sussistenza



Nella procedura disciplinare, il datore di lavoro non è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore i documenti aziendali relativi ai fatti contestati. Tuttavia, se l'esame di tali documenti è necessario per una adeguata difesa, il lavoratore ha l'onere di specificarne la necessità e la rilevanza. La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente dettagliata da permettere al lavoratore di comprendere gli addebiti e preparare una difesa adeguata, senza estendersi all'indicazione delle fonti di prova.