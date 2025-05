Processo del lavoro, il divieto dei nova in appello e il principio iura novit curia

Lavoro (rapporto di) – Contratto di appalto – Ausiliari dell'appaltatore – Diritti verso il committente – Indennità di ferie e di permessi non goduti - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 – Non vi rientrano – Responsabilità solidale ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente – Vi rientrano

Lavoro (procedimento in materia di) – Richiesta di pagamento dell'indennità di ferie e di permessi non goduti – Formulazione in appello ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ratione temporis vigente – Domanda nuova rispetto a quella formulata in primo grado ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione

Cass. 21 gennaio 2025, n. 1450 - Pres. Manna – Rel. Boghetic

Cass. 21 gennaio 2025, n. 1451 – Pres. Manna – Rel. Boghetic



In tema di appalti pubblici e responsabilità solidale per i trattamenti economici dei lavoratori, l'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 (previgente Codice degli appalti) continua ad applicarsi ai contratti i cui bandi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice), in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 216 del medesimo decreto. La tutela prevista dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 ha una portata più ampia rispetto a quella dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, in quanto fa riferimento alla responsabilità solidale dell'affidatario e dei suoi aventi causa per l'osservanza dei "trattamenti economici e normativi" nei confronti dei dipendenti, mentre l'art. 29 riguarda esclusivamente i "trattamenti retributivi". Ne consegue che l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, avendo natura mista retributiva-risarcitoria, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 ma non in quello dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Non costituisce domanda nuova in appello, vietata ex art. 345 c.p.c., l'invocazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 rispetto alla domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, qualora vi sia identità di petitum e causa petendi, ossia quando la richiesta di pagamento si fondi sui medesimi fatti costitutivi già dedotti in primo grado.