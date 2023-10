Produttività e taglio al cuneo per la contrattazione di qualità di Giorgio Pogliotti

È sul salario dignitoso piuttosto che sul salario minimo che il governo concentra i suoi interventi









Il governo intende promuovere la contrattazione di qualità, con misure in legge di Bilancio e nel collegato Lavoro, per affrontare il tema del “salario dignitoso”, considerato una priorità rispetto all’introduzione anche nel nostro Paese del salario minimo legale. È questa la linea d’azione del ministro del Lavoro, Marina Calderone, che nel pacchetto di misure che proporrà in legge di Bilancio intende confermare anche nel 2024 la cedolare secca al 5% sui premi di risultato in scadenza a fine anno per dare una spinta, attraverso la maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) alle retribuzioni dei lavoratori e alla produttività delle aziende. Nel pacchetto di misure figura la conferma della detassazione dei fringe benefit esclusi dal reddito imponibile anche per il 2024 - la soglia per il solo 2023 è stata innalzata a 3mila euro per i genitori con figli a carico -, ed è in corso una riflessione per valutare soglie diverse in base alla composizione familiare.

Un contributo importante in tema di adeguatezza dei livelli salariali dei lavoratori, poi, arriverà dalla conferma del taglio di 7 punti del cuneo contributivo a vantaggio delle retribuzioni fino a 25mila euro lordi, e di 6 punti per le retribuzioni comprese da 25mila e 35mila euro. A ciò si aggiungerebbe, peraltro, l’intervento sull’Irpef per accorpare il primo e il secondo scaglione dell’imposta con l’applicazione dell’aliquota del 23% sui primi 28mila euro di reddito, sempre a vantaggio dei redditi medio-bassi come prima fase della riforma fiscale.

Un’altra misura potrebbe entrare, invece, nel disegno di legge collegato Lavoro: il ministro Calderone ha aperto alla creazione di un tavolo dedicato, per valutare l’adozione di iniziative legislative con l’obiettivo di valorizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa, tema oggetto di una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl. Nell’attuale contesto sembra non avere chance l’incentivo al rinnovo dei contratti scaduti attraverso la detassazione degli aumenti, che si è sempre scontrato con le resistenze della Ragioneria generale dello Stato per problemi di copertura economica, ma il ministero del Lavoro intende porsi come sede “neutrale” per favorire lo sblocco dei negoziati incagliati da anni, esercitando una moral suasion sulle parti.

In questa complessa strategia rientra la decisione della premier Giorgia Meloni l’11 agosto di affidare al Cnel il compito di elaborare un documento con osservazioni e proposte in tema di salario minimo entro 60 giorni. Il 12 ottobre è stata convocata l’assemblea straordinaria plenaria del Consiglio per approvare il documento definitivo da consegnare al governo. La prima parte del documento, approvata mercoledì con il voto contrario della Cgil e l’astensione della Uil, metteva in rilievo il tema di come estendere le migliori pratiche della contrattazione alla generalità del lavoro. Sabato 7 alle 15 si riunisce nuovamente la commissione informazione del Cnel per elaborare la seconda parte del documento, con l’obiettivo di arrivare ad un testo «inclusivo e condiviso». L’attenzione è per il 17 ottobre, quando è stata calendarizzata in aula alla Camera la ripresa del confronto sulle proposte di legge sul salario minimo.

In questo contesto si inserisce la sentenza 27711/2023 della sezione lavoro della Cassazione che ha riconosciuto al giudice la possibilità di contestare l’applicazione del salario contrattuale definito dalle parti - il caso in questione riguarda il Ccnl servizi fiduciari - se in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione che indica che la retribuzione deve essere “proporzionata” e “sufficiente” ad assicurare un’esistenza “libera e dignitosa”.