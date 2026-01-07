Professionisti iscritti ad albo e ambito di applicazione delle collaborazioni etero-organizzate

[7] L'art. 1., comma 2, lett. b) della legge 247 del 2012 così recita: "L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti" .