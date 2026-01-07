ApprofondimentoRapporti di lavoro

Professionisti iscritti ad albo e ambito di applicazione delle collaborazioni etero-organizzate

di Giuseppe Barbera e Attilio Romano

N. 1

Guida al Lavoro

L'esclusione dei professionisti iscritti ad albi dall'ambito di applicazione delle collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 è un tema cruciale e di grande attualità. L'articolo prende le mosse dalla tensione fondamentale che attraversa il sistema, analizzando il paradosso tra l'autonomia formale presunta del professionista e la sua crescente dipendenza sostanziale all'interno di strutture complesse.

Il sistema giuridico del lavoro è attraversato da una tensione fondamentale, che trova la sua massima espressione nella figura del professionista intellettuale iscritto a un albo. Da un lato, la legge attribuisce a questa figura una presunzione di forza contrattuale e autonomia, escludendola dalle tutele previste per le collaborazioni etero-organizzate; dall'altro, la realtà economica, soprattutto nelle grandi strutture professionali, delinea un quadro di crescente integrazione e dipendenza funzionale...

Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. La forza espansiva della subordinazione e la funzione rimediale dell'art. 2 D.Lgs. 81/2015
  2. Lo scudo dell'albo professionale: logica, presupposti, funzionamento.
  3. Il pilastro presuntivo: la fictio iuris della forza contrattuale.
  4. Il pilastro deontologico: l'incompatibilità strutturale con la subordinazione.
  5. L'applicazione pratica dello scudo: certezza del diritto e il limite della sostanza.
  6. Caso concreto - senior associato e la neutralizzazione degli indici di etero‑organizzazione.
  7. Il limite dello scudo: la distinzione tra attività riservate e attività connesse
  8. Le attività riservate: il cuore della professione intellettuale.
  9. Le attività connesse o esecutive: il terreno della riqualificazione.
  10. La crisi della presunzione
  11. Il paradosso dell'equo compenso
  12. Conclusione e prospettive future

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro