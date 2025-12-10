Professionisti, redditi reali in calo. Restano i divari di genere e anagrafici
Rapporto di Confprofessioni. Persi 2mila euro tra il 2010 e il 2023 in potere d’acquisto. Cresce il numero delle donne ma gli introiti sono ancora più bassi rispetto agli uomini
Un numero e un peso specifico sempre più crescente. Attenzione anche all’evoluzione tecnologica con una voglia di tenere fronte alle sfide dell’intelligenza artificiale (il 58,2% la utilizza frequentemente). Restano però divari reddituali legati, che penalizzano le donne e i più giovani. È una fotografia ad amplissimo raggio quella contenuta nel X rapporto sulle libere professioni presentato da Confprofessioni.
La ricerca, effettuata dall’Osservatorio sulle libere professioni diretto da Tommaso Nannicini...